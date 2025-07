Torre del Greco – Controlli della polizia in città: i risultati

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Torre del Greco, ed in particolare in corso Vittorio Emanuele e via Calastro.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, unitamente ai militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con la collaborazione della Polizia Locale, hanno identificato 170 persone, controllato 135 veicoli, di cui 5 sottoposti a sequestro e 5 a fermo amministrativo, contestando 25 violazioni del Codice della Strada.

Infine, gli operatori hanno, altresì, denunciato una persona per guida senza patente, essendo stata la predetta violazione reiterata nel biennio.