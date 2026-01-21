Torre del Greco – Controlli a tutela dell’ambiente, sequestrata carrozzeria abusiva

Il giorno 21 gennaio 2026 la Guardia Costiera di Torre del Greco, nell’ambito della costante attività di vigilanza del territorio, finalizzata alla prevenzione e alla repressione degli illeciti di natura ambientale, ha accertato la presenza, nel comune di Torre del Greco, di una carrozzeria completamente abusiva.

Infatti, dalle verifiche effettuate, è emerso che l’attività, già in essere da alcuni anni, era completamente priva delle previste autorizzazioni rilasciate in materia amministrativa ed ambientale, necessarie per la gestione dei rifiuti prodotti dalla riparazione delle autovetture, nonché per l’immissione in fogna dei reflui, i quali, si immettevano nelle

condotte fognarie senza alcun trattamento.

I soggetti a vario titolo coinvolti nell’attività sono stati pertanto deferiti all’Autorità Giudiziaria di Torre Annunziata e l’intera officina, dell’estensione di circa 200 mq, è stata posta sotto sequestro con tutte le attrezzature utilizzate ed i rifiuti prodotti dall’attività illecita.