Torre del Greco- Contribuiamo allo sport 2026: c’è l’avviso pubblico

Il termine per presentare la domanda è fissato alle ore 12 del 9 aprile

“Contribuiamo allo sport 2026”: c’è l’avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno di manifestazioni sportive da realizzarsi sul territorio comunale dal 30 aprile al 31 dicembre 2026. A firmarlo è il dirigente del settore, Gaetano Camarda, che ricorda come “l’amministrazione comunale intende sostenere, attraverso l’erogazione di contributi e vantaggi economici, manifestazioni sportive organizzate e gestite da associazioni, federazioni, società sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, senza scopo di lucro”.

In particolare, “l’amministrazione intende selezionare eventi e manifestazioni sportive che possano coinvolgere un largo numero di atleti e pubblico, proponendosi come obiettivo la realizzazione di appuntamenti agonistici in grado di diffondere la cultura dello sport come mezzo di promozione di uno stile di vita sano ed ecosostenibile, dove oltre agli appuntamenti strettamente sportivi, si vogliono includere anche diverse iniziative culturali e motorio-sportive per tutte le età, mirate a diffondere la consapevolezza che una regolare attività agevola il benessere psicofisico delle persone”.

Nell’avviso pubblico si ricorda come “sarà data rilevanza a manifestazioni in grado di coinvolgere i bambini, i giovani e dato particolare rilievo a iniziative che coinvolgano atleti con disabilità. Le iniziative sportive dovranno essere perentoriamente gratuite per i fruitori”.

Nel testo dell’avviso pubblico (consultabile, insieme a tutti gli allegati, sul sito www.comune.torredelgreco.na.it ) vengono riportate le specifiche per poter accedere alla selezione e viene inoltre specificato come “gli interessati che intendono presentare domanda di partecipazione devono inviare la documentazione, solo tramite pec all’indirizzo protocollo.torredelgreco@asmepec.it entro il termine perentorio delle ore 12 del giorno 9

aprile 2026”.