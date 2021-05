Torre del Greco – Continua senza sosta l’attività del Punto vaccinale territoriale, somministrate oggi oltre 250 dosi

Anche oggi, 1 maggio, presso i locali dell’ ex Orfanotrofio della SS. Trinità – dove ha sede il Centro vaccinale, per volontà dell’ Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Palomba – si è proceduto alla somministrazione di oltre duecentocinquanta dosi ad altrettanti cittadini torresi, previamente prenotati su piattaforma.

“Sono particolarmente soddisfatto – dichiara il primo cittadino, al netto dei dati ricevuti – del lavoro svolto con alacrità e professionalità dal personale medico-sanitario, in servizio alla SS. Trinità. Il nostro centro di vaccinazione territoriale, non soltanto è stato uno dei primi ad essere attivati nell’intera area costiera, ma rappresenta oggi un autentico punto di eccellenza di tutta l’ ASL Na3 Sud. Un risultato importante ottenuto grazie alla sinergia e cooperazione di tutte le forze in campo, oltre che reso possibile dalla collaborazione dei cittadini Torresi”.