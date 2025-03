Torre del Greco – Contesta multa e inveisce contro la polizia municipale, denunciato 45enne

Contesta la multa comminatagli per divieto di sosta. Al pugno fermo della polizia municipale, non esita a rispondere prima inveendo contro gli agenti presenti sul posto, per poi provare anche ad aggredirli. Per questo motivo un uomo di 45 anni è stato denunciato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

Scenario dell’episodio il centralissimo corso Vittorio Emanuele, dove anche lo scorso fine settimana si è svolta l’oramai abituale attività di controllo finalizzata alla salvaguardia e alla tutele nelle aree più interessate dai fenomeni della cosiddetta movida. In questo scenario, i vigili urbani – ancora una volta schierati in massa dal dirigente Gennaro Russo – hanno proceduto sabato sera alle verifiche del caso, al fine da un lato di garantire il pieno rispetto delle regole e dall’altro di tutelare l’ordine e la sicurezza nell’area presa d’assalto da decine di giovani e giovanissimi. Al termine delle operazioni, sono state identificate circa settanta persone, mentre sono stati fermati per i controlli di rito quasi 55 veicoli.

A seguito di tali attività, gli agenti della polizia municipale hanno elevato una trentina di contravvenzioni per varie violazioni alle norme del codice della strada, sottoponendo a sequestro amministrativo due veicoli. Durante le verifiche, è stato necessario come detto anche denunciare a piede libero un 45enne, parente di un esercente della zona interessata dalle operazioni. Tutto è cominciato a seguito di una multa elevata ai danni all’auto intestata all’uomo, vettura posizionata in divieto di sosta, con grave intralcio anche alla normale circolazione viaria. Il soggetto, resosi conto della sanzione e intuito che non sarebbe bastata la sua presenza sul posto per “mettere le cose a posto”, si è scagliato contro i tutori del traffico, prima verbalmente e poi arrivando a minacciare di passare alle vie di fatto. Per queste ragioni il 45enne, una volta identificato, è stato denunciato a piede libero per oltraggio e resistenza.