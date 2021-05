Torre del Greco – Consulta Ambientale Comunale: “Amministrazione sorda alle nostre richieste”

Comunicato Stampa Consulta Ambientale Comunale di Torre del Greco

Dopo i primi sei mesi di attività, la Consulta Comunale per la gestione

dei problemi inerenti il settore della N.U. e per la tutela dell’ambiente

di Torre del Greco fa un primo resoconto dell’operato sul territorio

comunale a supporto dell’amministrazione comunale, relativamente alla

gestione delle problematiche ambientali. Sei mesi, che l’hanno vista

operare in un periodo molto difficile sia a livello locale che nazionale,

caratterizzato oltre che dalle restrizioni dovute alla pandemia anche da

una serie di problematiche presenti sul territorio ormai da anni, ancor

prima della costituzione della consulta stessa.

La consulta, sorta dall’esigenza dei cittadini di Torre del Greco, di

discutere a tutti i livelli di ambiente e delle problematiche ad esso

connesse con l’amministrazione cittadina, anche vista la persistente crisi

dovuta ad una non corretta gestione del ciclo dei rifiuti, ha al suo

interno numerose associazioni operanti sul territorio comunale e cittadini

che a titolo personale hanno espresso la volontà di dare un supporto, a

titolo gratuito, alla risoluzione di questi problemi. A tal proposito

all’interno della stessa consulta sono stati creati una serie di tavoli

tematici con lo scopo di entrare nel dettaglio di tutte le problematiche

ambientali connesse a quelle che sono le peculiarità della nostra città.

Ogni tavolo ha svolto una serie di riunioni regolarmente verbalizzate e

tra questi documenti sono stati emessi una serie di pareri e richieste

all’amministrazione (tutti reperibili on-line:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1hpSQkUM4RxUteHTQNBD7eW62jmq_pYvz)

Tra i principali interventi della consulta si ricorda il parere espresso

sulla delibera per l’apertura di un centro di raccolta rifiuti comunale

(CCR) in viale Sardegna, in cui pur ritenendo necessaria l’apertura di un

CCR a supporto della differenziata, non si riteneva l’area di viale

Sardegna idonea allo svolgimento di tale funzione e si suggeriva

all’amministrazione di individuare nuove aree logisticamente più

funzionali.

Altro parere ha riguardato la segnalazione, nel dettaglio, delle carenze

che l’attuale azienda che si occupa della gestione dei rifiuti urbani ha

nei confronti del capitolato d’appalto, suggerendo anche interventi per la

risoluzione.

Ancora, ci sono state richieste avanzate all’amministrazione e recepite

immediatamente sulla necessità di avere un maggiore controllo in materia

di verde pubblico e parchi.

Restano invece, senza risposta, una serie di interventi riguardanti, ad

esempio, la necessità di avviare un programma di sensibilizzazione in

materia ambientale, in particolare sulla tematica rifiuti, già pronto e

consegnato all’amministrazione o, anche, le richieste di visione di

progettualità co-finanziate dalla stessa amministrazione con fondi

comunali.

Queste richieste sono state avanzate in quanto si ritiene che il

principale modo per consentire lo sviluppo della nostra amata città sia

quello di formare correttamente la propria cittadinanza e sfruttare

correttamente le risorse messe a disposizione dall’amministrazione

regionale e centrale.

Purtroppo, i cittadini appartenenti alla consulta devono denunciare la

scarsa propensione dell’amministrazione comunale ad ascoltare e tenere in

conto la loro voce e con la loro, quella di tutta la popolazione.

Ricordiamo infatti che la consulta è nata su proposta dei cittadini a

valle di una grande manifestazione che vide coinvolta tutta la

cittadinanza e solo dopo un bando comunale a cui potevano aderire tutte le

associazioni cittadine e i cittadini con interessi nel mondo della tutela

ambientale.

L’attuale amministrazione non ha avuto alcun riguardo rispetto ai

documenti e le richieste emesse dalla consulta, infatti, quei pochi

interventi che hanno trovato applicazione sono stati solo grazie

all’intervento del singolo componente della macchina amministrativa e non

ad un supporto deciso e concreto dell’amministrazione, nonostante le

richiesta e le promesse fatte in pompa magna alla prima assemblea.

Tutto questo, quasi a denotare una totale assenza di programmazione e

noncuranza di quelle che sono le problematiche ambientali e a sottolineare

una totale assenza di coerenza nel costituire un organismo di

partecipazione popolare così importante come la consulta per poi ignorarne

quasi sistematicamente ogni sua richiesta.

Entrando nel dettaglio di quanto denunciamo, parliamo anche e soprattutto

dei rapporti con i nuovi delegati ai problemi ambientali: dopo un primo

contatto con il nuovo assessore e i nuovi consiglieri entrati in

maggioranza, richiesto dalla consulta, non abbiamo ricevuto alcuna

notifica di incontri successivi di approfondimento, nonostante le

promesse, anche a seguito di diversi solleciti da parte del comitato

esecutivo della consulta.

Senza un confronto attivo con l’amministrazione, che peraltro ritiene più

proficuo lavorare con altre associazioni del territorio con finalità

statutarie non attinenti alla tutela ambientale e al di fuori della

consulta, il nostro lavoro non può avere senso e continuità. Ci rifiutiamo

di essere trattati in questo modo visto che siamo un organo comunale a

tutti gli effetti.

Questa non è una resa ma una richiesta di presa di coscienza da parte dei

cittadini tutti che rappresentiamo ad interessarsi del lavoro della

consulta e chiederne il riconoscimento da parte degli altri organi

comunali.