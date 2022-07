Torre del Greco – Consegnato l’encomio a Marco Perna, vincitore del David di Donatello

Si è svolta, sabato pomeriggio, nella sede istituzionale di​ Palazzo Baronale​ la cerimonia di consegna dell’​encomio​ al parrucchiere ed acconciatore torrese, Marco Perna, tra i vincitori della sessantasettesima edizione del Premio “David di Donatello” – tenutasi a Roma lo scorso 03 Maggio – per la migliore acconciatura nel film “Freaks Out” del regista Gabriele Mainetti.

A consegnare il riconoscimento dell’Ente comunale, il sindaco di Torre del Greco​ Giovanni Palomba.

“Desidero esprimere​ – le parole del​ primo cittadino​ –​ il mio personale apprezzamento al nostro concittadino per il prestigioso riconoscimento conseguito, nonchè, per l’innegabile maestria dimostrata che dà lustro all’intera comunità torrese.

È questa, infatti, sia un’ opportunità che un’occasione per la città di Torre del Greco di riaffermare, ancora una volta, sul panorama nazionale la qualità delle proprie eccellenze territoriali”.