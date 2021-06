Torre del Greco – Consegnati gli encomi all’Associazione “Torre Vesuvio Pro Natura”

Si è svolta, questa mattina, nella sede istituzionale di Palazzo Baronale, la cerimonia di consegna degli encomi a due Volontarie di protezione civile dell’Ass.ne “Torre Vesuvio Pro Natura”, Antonella Iodice e Noemi Pizzimenti, e, al Presidente Paolo Belfiore.

Le due giovani volontarie di Torre del Greco, infatti, oltre a prestare dallo scorso 6 marzo per conto dell’Associazione attività di servizio volontario e quotidiano – così’ come si legge nella nota di merito conferita​ – presso la sede del Punto di Vaccinazione Territoriale anti COVID- 19, “SS.Trinità”, disciplinando e indirizzando i flussi di cittadini per le operazioni​ di somministrazione vaccinale, hanno anche operato, come riferito da diversi articoli di stampa locale, un pronto intervento​ – lo scorso 27 MAGGIO – ​ a favore di un’anziana signora che, svenendo, ha riportato lussazioni alla spalla.

Notando la situazione di evidente necessità, le due ragazze sono intervenute con determinazione soccorrendo la donna e allertando il 118 e la Polizia locale.

A consegnare i riconoscimenti, il sindaco, Giovanni Palomba, nel pieno rispetto della normativa e dei protocolli di contenimento e contrasto al COVID-19.

“Desidero esprimere – le parole del primo cittadino – un vivo apprezzamento alle nostre giovani concittadine e all’intera Ass.ne “Torre Vesuvio Pro Natura”, nonché, al Presidente Paolo Belfiore per l’importante ed instancabile contributo che nella quotidianità e nel silenzio mettono in essere al servizio della città e dei cittadini. L’efficienza del nostro punto di vaccinazione territoriale, tra i primi attivati nell’intero vesuviano, è stata resa possibile anche grazie ad un lavoro di sinergia con i volontari che, da mesi ormai, provvedono incessantemente a favorire e orientare la gestione dei cittadini in attesa del vaccino. Un servizio a beneficio della comunità, in un momento storico epocale, di piena crisi sanitaria”.