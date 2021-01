Torre del Greco – Consegna saturimetri, Palomba: “Un aiuto ai torresi che stanno vivendo alle prese con il virus”

Il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba, ha provveduto nella mattinata odierna alla consegna dei primi 100 saturimetri messi a disposizione della collettività, dall’Amministrazione comunale.

L’evento si è svolto – alla presenza della stampa e nel pieno rispetto dei protocolli di distanziamento e della normativa di contrasto alla diffusione epidemiologica del COVID-19 – a Palazzo Baronale ed ha visto, tra i primi destinatari i medici di base, pediatri, operatori di Guarda medica – assegnatari anche di n. 1000 mascherine FFP2, n. 10.000 paia di guanti monouso e n. 100 flaconi di gel igienizzante – e le R.S.A. (Residenze Sanitarie Assistenziali).

L’idea di mettere a disposizione della comunità cittadina i pulsiossimetri, ovvero le apparecchiature mediche che permettono di misurare la quantità di emoglobina legata nel sangue in maniera non invasiva, è stata fortemente sostenuta dal primo cittadino che attraverso l’approvazione della delibera n. 346 dello scorso 19 ottobre ha previsto, tra gli altri provvedimenti, anche l’istituzione di un apposito capitolo da destinare all’acquisto di materiali ed attrezzature sanitarie quali saturimetri, dispositivi di protezione individuali, da fornire alle famiglie del territorio cittadino, vittime dell’emergenza sanitaria da Coronavirus.

“Siamo partiti – dichiara il sindaco Palomba – innanzitutto, dalle due realtà che stanno a più diretto contatto con quei cittadini che possano necessitare di tali strumenti o che possano trovarsi nella necessità di doverne disporre. Purtroppo, l’emergenza pandemica è tuttora in atto nel nostro Paese e sui nostri territori, ed è proprio per questo che l’Amministrazione comunale ha inteso offrire un sussidio ed un aiuto a quanti torresi stanno vivendo alle prese con il virus. Abbiamo ritenuto, infatti, prioritario l’acquisto oltre che di saturimetri, anche di altro materiale per poter venire incontro alle possibili esigenze della comunità”.

La consegna degli altri dispositivi per la misurazione dell’emoglobina continuerà, inoltre, anche nei prossimi giorni e sarà indirizzata alle Famiglie del territorio con componenti affetti da COVID-19 che ne faranno richiesta.