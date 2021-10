Torre del Greco – Consegna libri “Amerigo Vespucci” agli istituti scolastici, Palomba: “Opportunità di apprendimento per i giovani”

Si è svolta, questa mattina, la consegna dei Libri sull’imbarcazione ”Amerigo Vespucci”, da parte dell’Amministrazione comunale, agli Istituti scolastici dell’intero territorio cittadino.

La cerimonia ha avuto luogo, nell’Aula Consiliare di Palazzo Baronale, alla presenza dei Dirigenti Scolastici della scuola primaria e​ secondaria di primo e secondo grado.

L’iniziativa è stata promossa dall’Assessorato alla Cultura, attraverso​ l’acquisto di 15 volumi – da parte dell’Ente comunale – del testo celebrativo dei novant’anni dell’imbarcazione più anziana, vanto ed orgoglio della Marina Militare Italiana, per offrire non soltanto agli studenti, ma anche ai cittadini uno squarcio di approfondimento su un’attività che per anni ha rappresentato, anche per Torre del Greco, un pilastro dell’economia cittadina: la cantieristica navale.

Ad omaggiare le scuole, il sindaco Giovanni Palomba, insieme all’Assessore Enrico Pensatie al giornalista Vincenzo Lamberti, in rappresentanza del quotidiano Metropolis.

“Abbiamo inteso – le parole del primo cittadino– fare dono ai nostri giovani e a tutti i torresi di un testo che, auspico, possa realmente diventare opportunità ed occasione di approfondimento, nelle dovute sedi, di due pagine della nostra identità vesuviana mostrando da una parte, la storia di un’imbarcazione che, ovunque nel mondo, è visitata ed ammirata per il genio ingegneristico di cui è espressione, e, dall’altro recuperando la consapevolezza di un’arte ed un mestiere che per secoli ha rappresentato il nome ed il senso di Torre del Greco, con l’augurio che nella nostra città possa rifiorire una nuova stagione dell’attività cantieristica navale”.

A dotare il pregevole cofanetto, oltre al volume sull’Amerigo Vespucci, un dipinto realizzato in copie limitate da un artista stabiese ed un blister contenente un pezzo di tela olona dismessa, in originale, dello storico veliero.

Oltre alle scuole della città, una copia del libro sarà data in dotazione anche alla Biblioteca comunale.