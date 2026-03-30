Torre del Greco – Conferiti quattro encomi ad agenti di polizia municipale

Interventi legati a reati ambientali e contro il patromonio: encomio a quattro agenti di polizia municipale di Torre del Greco. A conferirli in sindaco, Luigi Mennella, che oggi – lunedì 30 marzo – ha ricevuto, nella sua stanza posta al primo piano di palazzo Baronale i protagonisti di due brillanti interventi portati a termine dagli appartenenti al corpo di largo Costantinopoli.

Tutto parte dalla segnalazione del comandante della polizia municipale, Gennaro Russo (anch’egli presente alla cerimonia), inoltrata nei mesi scorsi al primo cittadino, con la quale proponeva il maresciallo Barbara Rossi, il tenente Gerardo Visciano e gli assistenti capo Giuseppe Russo e Antonello Pelosio per l’attribuzione dell’encomio semplice.

Nello specifico i primi tre (Rossi, Russo e Visciano) hanno ricevuto il riconoscimento per la seguente motivazione: “Per le spiccate qualità professionali, l’elevato senso del dovere e la forte determinazione dimostrate nel contrasto ai reati urbanistico-ambientali. In particolare, per aver condotto con competenza e professionalità, a partire dal 2023, una complessa indagine che ha portato al sequestro preventivo di un insediamento produttivo di imponenti dimensioni, realizzato in assenza di qualsivoglia autorizzazione. In data 25 luglio 2025, in esecuzione del decreto di sequestro preventivo disposto dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Torre Annunziata, partecipavano all’attività di sequestro e di apposizione dei sigilli all’intera area industriale gestendo, senza l’ausilio di altre forze pubbliche, l’esecuzione del provvedimento giudiziario in un contesto operativo delicato”.

Per Pelosio, invece, l’encomio è stato attribuito “per la brillante attività di assistenza operativa e coordinamento strategico prestata in sinergia con l’Arma dei carabinieri. Attraverso una paziente e minuziosa attività di analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza comunale, permetteva l’identificazione e il successivo arresto di un pericoloso soggetto dedito a reati predatori e contro il patrimonio. Il suo intervento è risultato determinante per arginare una grave minaccia alla sicurezza cittadina, dando prova di spiccata capacità investigativa e profondo senso di responsabilità civica”.

Soddisfatto il sindaco: “Sono felice ed onorato di conferire questi encomi – ha detto Luigi Mennella – Non è un caso che il nostro corpo sia ritenuto, a partire dalla Procura di Torre Annunziata, esempio di impegno e lavoro nell’ambito dell’intero territorio provinciale. Questi riconoscimenti vanno ad evidenziare un’attività quotidiana della nostra polizia locale, capace di distinguersi su più fronti”.

“Mettiamo in vetrina – le parole del comandante Gennaro Russo – le nostre eccellenze, riprova del fatto che l’operato della polizia municipale sul territorio non si limita, come qualcuno tende ancora a credere, alla sola gestione della viabilità e alle sanzioni elevate ai danni dei trasgressori al codice della strada. Sono felice di guidare donne e uomini che fanno dell’impegno e dell’abnegazione due note caratteristiche del loro lavoro giornaliero”.