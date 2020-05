Torre del Greco – Conferimento rifiuti: vietati sacchi non trasparenti, obbligatori sacchetti biodegradabili

Con l’ordinanza n.ro 133 del 25 maggio 2020, nelle more di una più organica disciplina regolamentare della materia, a tutte le utenze cittadine domestiche e non domestiche, viene ordinato:

1) di non utilizzare, fornire e commerciare sacchi neri o comunque non trasparenti, in plastica non biodegradabile e non compostabile, per il conferimento di rifiuti di qualsivoglia natura, riciclabili o meno;

2) di utilizzare, per la raccolta dell’umido/frazione organica, esclusivamente sacchi in materiale compostabile; Viene quindi vietato: 1) di vendere, commercializzare o cedere a qualunque titolo sacchi neri o non trasparenti, non biodegradabili o compostabili;

2) di depositare o esporre qualsiasi tipo di rifiuto in sacchi neri o comunque non trasparenti, tali da impedire la verifica del corretto conferimento;

3) di utilizzare di sacchi e/o sacchetti diversi da quelli biodegradabili compostabili per il conferimento dell’umido/frazione organica. Si invitano tutti i cittadini a: 1) reimpiegare per la raccolta differenziata dell’umido/frazione organica le buste della spesa compostabili fornite dalle principali catene di distribuzione;

2) contenere l’utilizzo dei sacchi a perdere in plastica compostabile e/o biodegradabile, impiegando le buste della spesa a perdere per il conferimento dei rifiuti differenziati;

3) favorire la riduzione del consumo degli imballaggi in plastica;

4) segnalare il mancato rispetto della presente Ordinanza agli organi di polizia giudiziaria.

Ordinanza dirigenziale n. 133 del 25.05.2020