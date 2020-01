Torre del Greco – Conferimento rifiuti, ecco i punti di prossimità e le stazioni mobili

Arrivano ulteriori informazioni sulle nuove regole in materia di rifiuti. Ecco le altre disposizioni

Stazioni Mobili

Via del Lavoro, La Salle, Cappella Orefice, Via Litoranea, S.M La Bruna, 100 Fontane, Ex M.M.M, Via Cimaglia, SS Trinità

Siti di prossimità

Via Nazionale Zona Leopardi difronte Ufficio Postale, Via Nazionale Zona S M La Bruna di fronte farmacia, Via Ponte della Gatta, Via Lamaria -Cappella Carotenuto, Via Principal Marina, Largo San Giuseppe alle Paludi, Corso Cavour, Via Aldo Moro, Corso Vittorio Emanuele Villa Comunale, 1 Tr Vittorio Veneto, Largo Pezzentelle, Via Cupa Ospedale, Via del Clero, Via Comizi, Via Maresca, Via Piazzale Santa Teresa

Con il graduale passaggio al porta a porta le postazioni mobili e i siti di prossimità verranno dismessi.