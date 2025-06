Torre del Greco – Conferimento irregolare dei rifiuti, raffica di sanzioni ai trasgressori: dal primo marzo 170 verbali

Centosettanta verbali di contestazione, che vanno a sommarsi al sequestro di quattro veicoli trovati carichi di rifiuti – i cui autisti erano sprovvisti di qualsiasi autorizzazione al trasporto – e ai sigilli posti ad un terreno trasformato in discarica abusiva. Sono i numeri, relativi al solo periodo compreso tra lo scorso primo marzo e oggi, legati alla stretta imposta al fenomeno dei conferimenti illegali e in generale alle irregolarità rispetto alle ordinanze sindacali attualmente in vigore imposta dagli agenti del nucleo ambiente ed ecologia della polizia municipale guidato dal tenente Giuliana Lorenzi, agli ordini del comandante Gennaro Russo.

Stando ai dati in possesso degli uffici, dallo scorso primo marzo sono stati elevati infatti 170 verbali relativi ad altrettante contestazioni ad infrazioni alle ordinanze emanate dal sindaco Luigi Mennella in materia di conferimento della spazzatura. La maggior parte delle multe, novanta per la precisione, è legata alla presenza – all’interno dei sacchetti ispezionati dagli agenti – di rifiuti non correttamente differenziati, mentre un’altra fetta importante (69 contestazioni) riguarda il conferimento effettuato fuori dagli orari previsti. Da ciò che emerge, una buona parte delle sanzioni sarebbe stata elevata durante i controlli effettuati nella parte periferica di Torre del Greco, anche se non sono mancate irregolarità (e dunque sanzioni amministrative) anche nel centro cittadino.

Alle multe elevate per le irregolarità nel conferimento dei rifiuti solidi urbani, vanno sommati poi i sequestri di natura penale portati a termine sempre nello stesso lasso di tempo. Quattro, in particolare, sono i veicoli sequestrati perché, durante i quotidiani controlli del territorio effettuati dal nucleo ecologia e ambiente della polizia municipale, sono stati visti circolare colmi di rifiuti di varia natura e per i quali, una volta fermati per eseguire i necessari controlli, i conducenti sono risultati sprovvisti della documentazione necessaria ad attestare la regolarità del trasporto. In questo caso i responsabili sono stati denunciati all’autorità competenti ed è stato avviato l’iter di natura penale legato a questi casi. Percorso penale che sta seguendo anche il caso del proprietario di un fondo sottoposto a sequestro dopo che gli agenti hanno scoperto che l’area era stata trasformata in discarica abusiva di scarti di varia natura.

Nei giorni scorsi, infine, si è tenuta a palazzo Baronale una riunione convocata dal sindaco Luigi Mennella, che ha visto la partecipazione dei referenti di polizia municipale e ufficio igiene, durante la quale è stato stabilito che i controlli in merito al regolare conferimento dei rifiuti saranno ulteriormente intensificati, attraverso in particolare l’utilizzo di personale aggiuntivo.