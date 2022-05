Torre del Greco – Conferenza stampa Renat Gregorian, le parole del Sindaco Palomba

“È stato un vero piacere accogliere oggi nell’aula consiliare il giovane campione ucraino di ciclismo Renat Gregorian, a soli 15 anni laureatosi tre volte campione nazionale giovanile. Gregorian con la madre e il fratello minore hanno dovuto lasciare il loro Paese devastato dalla guerra.

Il gran cuore dell’Asd Black Panthers e dell’amico Francesco Vitiello, hanno permesso al giovane Renat di giungere in Campania, dove riprenderà ad allenarsi a Bellona, con il team ciclistico Cesaro, e dove soggiornerà fin quando non ci saranno le condizioni per tornare in Ucraiana, inseguendo un doppio sogno: quello di diventare un grande campione e di poterlo fare nel suo Paese libero da questo assurdo e sanguinoso conflitto.

Ringrazio l’assessore allo Sport Giuseppe Speranza per l’impegno profuso in questa nobile iniziativa, conclusa con le note dell’inno ucraino.

Forza Renat: taglia traguardi sempre più prestigiosi. Tutta Torre del Greco fa il tifo per te”.

Con queste parole, il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba.