Torre del Greco -Concorso Ripam: il Sindaco incontra le 17 unità assegnate al comune

Il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba, ha incontrato nel pomeriggio odierno i primi 17 assegnatari del grande concorso regionale RIPAM che, a far data dal prossimo lunedì, entreranno a far parte della pianta organica comunale.

Una prima parte delle unità complessive, previste in assegnazione al comune di Torre del Greco, che a partire dalla prossima settimana saranno distribuiti negli uffici dell’Ente per snellire ed implementare le attività dei reparti in maggiore sofferenza, a causa della mancanza di personale.

Nello specifico, si tratta di: 5 Agenti di Polizia Municiale, 2 Ufficiali di Polizia Municipale, 2 Assistenti sociali, 1 Funzionario contabile, 4 Assistenti Amministrativi cat. C, 1 Funzionario informatico e 2 Assistenti contabili cat. C

A dare il saluto di benvenuto ai vincitori del concorsone regionale – nell’aula consiliare di Palazzo Baronale – il primo cittadino, insieme con il Dirigente al Personale, e ad alcuni consiglieri comunali.

“Da lunedì – le parole del sindaco Palomba – i nostri Uffici e l’ intera collettività, potranno giovarsi della professionalità e del lavoro di diciassette nuovi e giovani profili che, sono certo, contribuiranno con la loro energia e con il loro entusiasmo a decongestionare l’attività amministrativa e a ridurre i tempi di attesa per i servizi ai nostri cittadini. A tutti loro il benvenuto nella nostra realtà comunale con l’auspicio di un fruttuoso e sereno lavoro”.