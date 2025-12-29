Torre del Greco – Concerto natalizio nella Chiesa del SS. Sacramento: il 30 dicembre “Al silenzio del mondo”

Si terrà lunedì 30 dicembre 2025, alle ore 19, presso la Chiesa del SS. Sacramento e San Michele Arcangelo di Torre del Greco, il concerto Al silenzio del mondo. Suoni, canti e parole per il Tempo del Natale, promosso dall’Associazione Culturale Ghenearte nell’ambito della rassegna “Itinerari Religiosi” del Comune di Torre del Greco.

Lo spettacolo propone un percorso musicale e narrativo che unisce letture e canti capaci di rievocare radici, emozioni e speranze condivise, offrendo una riflessione sul significato del Natale come tempo di incontro, pace e fratellanza. La parola e la musica si alternano e si intrecciano in una narrazione essenziale, pensata per restituire al pubblico un momento di ascolto e condivisione.

Il progetto, ideato e diretto da Gigi Di Luca, vede la partecipazione di Antonela Morea alla voce, affiancata dai musicisti Mimmo Maglionico (fiati), Aniello Palomba (chitarra), Vittorio Cataldi (fisarmonica) e Marco Di Palo (violoncello). In scena anche gli allievi della Scuola di teatro La Bazzarra, che contribuiscono alla costruzione corale dello spettacolo.

L’iniziativa si inserisce nel programma culturale promosso dal Comune di Torre del Greco per il periodo natalizio, con l’obiettivo di valorizzare i luoghi di culto come spazi di incontro tra spiritualità, arte e comunità.

Informazioni

30 dicembre 2025

Ore 19:00

Chiesa del SS. Sacramento e San Michele Arcangelo

Via Diego Colamarino, 50 – Torre del Greco

Ingresso libero fino ad esaurimento posti