Torre del Greco – Comune e Velia Ambiente in strada per sensibilizzare la cittadinanza

Gazebo domenica 7 e domenica 21 dicembre in via Vittorio Veneto e a Sant’Antonio

Gli illeciti in materia ambientale si combattono anche con l’informazione. È il convincimento del Comune e di Velia Ambiente, che a Torre del Greco hanno deciso di programmare una serie di iniziative di comunicazione rivolte alla cittadinanza. Obiettivo, sensibilizzare la popolazione sui piccoli gesti che permettono di tenere più pulite le strade. Oltre ad evitare ammende e sanzioni, visto che l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella, su espressa volontà dell’assessore Antonio Ramondo, ha stabilito di adottare il pugno duro anche contro chi sporca arterie e marciapiedi con gesti apparentemente di minore impatto come ad esempio l’abbandono delle cicche di sigarette e la mancata raccolta delle deiezioni canine.

E così l’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti in città ha programmato due iniziative pubbliche, calendarizzate per domenica 7 e domenica 21 dicembre. In queste due occasioni saranno montati appositi gazebo sia nella zona di via Vittorio Veneto (di fronte all’ufficio postale centrale), sia nel piazzale antistante la chiesa di Sant’Antonio di Padova. Qui, addetti di Velia Ambiente forniranno alla popolazione indicazioni su una corretta raccolta differenziata e sull’adozione di piccoli accorgimenti utili ad evitare di imbrattare la pubblica via, con aggravio di lavoro per gli operatori ecologici, oltre che con il rischio di vedersi elevate sanzioni di carattere amministrativo.

Domenica 7 dicembre, inoltre, presso i due punti informativi saranno distribuiti anche posacenere ecologici donati agli avventori fino ad esaurimento delle scorte. L’esperienza è destinata a ripetersi due settimane dopo, il 21 dicembre, quando invece saranno distribuite palette in carta per la raccolta delle deiezioni canine.