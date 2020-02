Torre del Greco- I complimenti della FIGC per l’organizzazione della gara della nazionale al Liguori

E’ giunta – a firma del Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Gabriele Gravina – una missiva indirizzata al sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba, di formale ed ufficiale ringraziamento per l’ospitalità e l’organizzazione sportiva predisposta dall’ Amministrazione comunale cittadina in vista della gara amichevole “ Italia – Svezia” della Nazionale Under 19 Femminile, disputatasi lo scorso 28 gennaio presso lo stadio “A. Liguori” di viale Ungheria.

“La professionalità con la quale ci avete accolti – si legge nel corpo della lettera – ha facilitato il nostro lavoro di preparazione e svolgimento dell’evento. Insieme, abbiamo celebrato la nostra Nazionale, tifato la Maglia Azzurra, promosso i valori del calcio dei giovani, dato prova di spirito di gruppo e di capacità relazionali ed organizzative”.

Accenti di soddisfazione anche nelle parole del primo cittadino: “Lo sport, da sempre, è all’ attenzione di questa amministrazione. Riteniamo, infatti, prioritario nell’ educazione e nella formazione dei nostri giovani l’attività sportiva quale volano di emancipazione e di sviluppo delle relazioni interpersonali e sociali. L’amichevole della scorsa settimana, ha offerto alla nostra città la possibilità di mettere in mostra la sua capacità sportiva e, soprattutto, di mostrare il profondo senso di civiltà e di cultura dell’accoglienza e dell’ ospitalità”.