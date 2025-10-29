Torre del Greco – Commemorazione dei defunti, orario prolungato al cimitero

Si rinnova il momento dedicato ai cari estinti. E anche l’amministrazione comunale si adegua alle esigenze dei visitatori del cimitero, che nei prossimi giorni – come capita di consueto – si recheranno in maniera massiccia a fare visita alle persone che non ci sono più. Per questo motivo, con un’apposita ordinanza concordata con il consigliere delegato al cimitero Antonio D’Ambrosio, il sindaco Luigi Mennella ha stabilito un prolungamento degli orari di apertura del camposanto a partire da venerdì 31 ottobre e fino a tutto lunedì 3 novembre, in modo da permettere a quanti più cittadini di potersi recare a portare il loro personale omaggio alle persone che non ci sono più.

Per tutte e quattro le giornate dunque (31 ottobre; 1, 2 e 3 novembre) il cimitero comunale sarà aperto dalle 7 alle 17. Per l’occasione, come scritto nel provvedimento firmato nei giorni scorsi, nei quattro giorni interessati “all’esterno e all’interno di tutta l’area cimiteriale, sarà prevista la presenza di un numero adeguato di agenti di polizia municipale, al fine di vigilare sull’osservanza di tutto quanto previsto ai fini della sicurezza e della salute pubblica”.

Stabiliti anche idonei dispositivi di traffico lungo le due arterie dove sono posti gli ingressi del camposanto: come stabilito dall’ordinanza sottoscritta dal dirigente della polizia municipale, infatti, nelle stesse quattro giornate comprese tra il 31 ottobre e il 3 novembre, è stato disposto lungo via del cimitero e via San Giuseppe alle Paludi il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di circolazione veicolare dalle 7 alle 17. In deroga a tale disposizione, sarà consentito il transito dei veicoli in uso ai residenti e alle persone diversamente abili esclusivamente nella fascia oraria compresa tra le 14 e le 16 di ognuno dei quattro giorni indicati nel provvedimento. Sarà inoltre consentito il transito ai mezzi di soccorso e di emergenza, a quelli in dotazione alle forze di polizia e a quelli muniti di speciale autorizzazione. Durante i giorni e gli orari indicati nell’ordinanza, saranno infine sospesi tutti gli stalli di qualsiasi tipologia istituiti per la sosta di auto e motoveicoli.