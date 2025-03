Torre del Greco – Coltiviamo la legalità, il 18 marzo al multisala Corallo iniziativa promossa dal Comune con le scuole

“ Coltiviamo la legalità”: è il titolo dell’iniziativa promossa dal Comune di Torre del Greco in collaborazione con gli istituti scolastici del territorio, in programma domani, martedì 18 marzo, a partire dalle ore 9.30 nelle sale del cineteatro Corallo. L’evento rappresenta un’occasione di riflessione e confronto sui temi della legalità: interverranno il sindaco Luigi Mennella, la vicepresidente del consiglio regionale Loredana Raia, l’assessore regionale alla scuola Lucia Fortini, l’assessore comunale alla pubblica istruzione Mariateresa Sorrentino, il comandante della compagnia dei carabinieri di Torre del Greco Francesca Romana Ruberto, il comandante dell’aeroporto militare di Capodichino Massimo Maieron, la dirigente dell’istituto Don Bosco-D’Assisi Rosanna Ammirati e i dirigenti degli altri comprensivi.

I protagonisti dell’iniziativa saranno gli alunni, che si alterneranno sul palco portando in scena performance sul tema della legalità. Nel ricco programma dell’iniziativa è prevista la partecipazione, tra gli altri, dell’orchestra della Don Bosco-D’Assisi, degli sbandieratori e tamburieri della Sauro-Morelli, insieme al coro degli istituti Giampietro-Romano e Don Milani. In programma anche gli interventi sulla Costituzione della Falcone-Scauda, il rap degli alunni dell’Angioletti e le esibizioni degli studenti della Mazza-Colamarino e della Leopardi. “Confrontarsi con i ragazzi è sempre stimolante – afferma il sindaco Luigi Mennella – Lo è ovviamente ancora di più quando si affrontano temi importanti come la legalità. Siamo convinti che si debba partire dai giovani e giovanissimi per favorire una reale inversione di tendenza: sono i nostri studenti infatti che, una volta coinvolti in momenti tanto significativi, tornano a casa e parlano con i loro genitori, i loro nonni, i loro amici. Un plauso va inoltre alle scuole, sempre pronte ad organizzare e promuovere iniziative capaci di lasciare il segno. Siamo certi che, attraverso le diverse esibizioni in programma, gli alunni delle scuole cittadine saranno in grado emozionarci e farci riflettere”.

“ L’obiettivo – aggiunge l’assessore Mariateresa Sorrentino – è di trasmettere ai ragazzi i valori della nostra cultura e la nostra identità, partendo dalla memoria collettiva, patrimonio prezioso che ci permette di comprendere il presente e coltivare il futuro. Un grazie all’ufficio pubblica istruzione, guidato dalla dottoressa Sorrentino, che ha permesso alle scuole di vivere questa esperienza di condivisione e collaborazione. Anche questo è un segno del patto educativo”.