Torre del Greco – Colpo nella notte, svaligiata gioielleria in pieno centro

Ladri in azione in pieno centro stanotte a Torre del Greco. Obiettivo del furto la gioielleria Altieri, nella centralissima via Roma. Come riportato da “La Repubblica” il bottino del colpo, secondo una prima stima, sfiorerebbe i 150mila euro. I malviventi hanno divelto parte della saracinesca e distrutto le vetrine di esposizione interne all’attività per poi asportare gioielli e preziosi. Nessuno è riuscito a dare l’allarme in tempo utile per bloccare i ladri, che sono riusciti a dileguarsi. Indagini in corso per risalire agli autori del colpo.