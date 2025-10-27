Torre del Greco – Città protagonista al Premio Penisola Sorrentina

Anche Torre del Greco è stata protagonista sabato scorso alla cerimonia di chiusura del Trentennale del Premio Penisola Sorrentina, l’ evento cinematografico e culturale organizzato da Mario Esposito con il supporto della Film Commission Regione Campania e il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I cammei di Torre del Greco sono andati come riconoscimento agli importanti premiati di questa edizione così simbolica: da Violante Placido, a Flavio Insinna; da Danny Quinn a Stefano Dionisi e Franco Simone.

A premiare l’ attrice Simona Cavallari sono saliti sul palco il Sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella e la vicepresidente del Consiglio regionale della Campania Loredana Raia.

“Un bellissimo momento che ha acceso le luci su un universo potente e sfaccettato: quello della donna”, ha dichiarato il patron del Premio Mario Esposito.