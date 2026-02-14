Torre del Greco – Circolo Nautico: raccolta di fondi per iniziative di solidarietà in Uganda

Una raccolta di fondi a favore dei progetti promossi in Uganda dall’associazione di volontariato “Famiglia d’Africa”: è quella promossa, attraverso una serata dedicata al burraco, dai soci del Circolo Nautico di Torre del Greco. Un’iniziativa proposta al consiglio presieduto da Gianluigi Ascione e immediatamente accolta dai delegati che, sotto la guida della consigliera Anna Martorano, hanno dato il via libera al momento di convivialità a sfondo benefico.

Alla fine della serata, svoltasi nella sede del sodalizio posta nella zona della banchina di levante del porto torrese, il riscontro è stato più che positivo: come fanno sapere dal circolo, infatti, sono stati raccolti oltre 1.300 euro, immediatamente devoluti ai rappresentanti dell’associazione per la realizzazione di iniziative nelle aree ugandesi.

Famiglia d’Africa è una realtà che opera nel volontariato nata per sostenere l’opera missionaria di padre Felice Sciannameo, per 46 anni missionario in Africa (prima in Egitto e Sudan, poi per 25 anni in Uganda), dove ha dedicato la sua vita agli ultimi: ai bambini di strada, agli orfani di guerra e alle comunità più fragili. Dopo la drammatica guerra civile che ha devastato l’Uganda tra il 1980 e il 2000, lasciando dietro di sé decine di migliaia di vittime e un tessuto sociale distrutto, padre Felice scelse di operare proprio nei contesti più difficili, in particolare a Kampala e nella diocesi di Kasana–Luweero. “Fame, povertà, assenza di servizi essenziali, bambini abbandonati – spiegano dall’associazione – da questa realtà è nata una missione concreta e strutturata”.

“Siamo felici di avere, nel nostro piccolo, contribuito alle meritorie iniziative portate avanti da Famiglia d’Africa – afferma il presidente del Circolo Nautico Torre del Greco, Gianluigi Ascione – Un’iniziativa immediatamente approvata dal consiglio direttivo e che ha visto partecipare in maniera convinta tanti soci, che hanno trascorso una serata insieme consapevoli che dietro quel momento c’era un’azione di solidarietà verso chi è meno fortunato”.