Torre del Greco – Cinquantenario del Centro d’Arte Mediterranea, al via le celebrazioni

Sabato 27 giugno 2020, alle ore 20, verrà inaugurata la rassegna “Immagini in mostra”, primo appuntamento dedicato alle celebrazioni per i cinquant’anni di attività del Centro d’Arte Mediterranea.

Oltre 1200 mostre si sono succedute a partire dal 27 giugno 1970 quando, in occasione del concorso nazionale di pittura la “Ginestra d’oro”, il Centro apriva i battenti.

La presente rassegna intende sottolineare il forte impegno e l’indissolubile legame dell’Associazione nei confronti del territorio: 33 artisti, genuinamente torresi o fortemente legati alla città di Torre del Greco e che in passato hanno già esposto presso il Centro d’Arte Mediterranea, presenteranno le loro opere al pubblico.

La serata inaugurale, inoltre, verrà animata dal dibattito aperto “Utilità dei Centri Culturali”, che vuole essere una riflessione sul ruolo attuale di tali istituzioni in qualità di luoghi di aggregazione, sociale e culturale, alla luce delle trasformazioni della società durante questi ultimi anni, con particolare riferimento ai nuovi media e alla recente pandemia dovuta al COVID-19.

Questo primo appuntamento sarà solo il primo momento di un più ampio ventaglio di iniziative che, a partire da settembre e fino alla fine dell’anno, animeranno la vita del Centro d’Arte Mediterranea, per ripercorrere una strada lunga cinquant’anni.