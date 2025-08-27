Torre del Greco-Cinema sotto le stelle: ultima settimana di programmazione agli ex molini Marzoli

Chiusura col botto grazie a La città proibita, Jurassic world e Superman

Si chiude con tre grandi titoli “Cinema sotto le stelle”, la rassegna promossa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella e dall’ufficio Cultura, capace di riportare dopo diversi anni le proiezioni estive nella città di Torre del Greco.

Scatta infatti venerdì 29 agosto l’ultimo fine settimana nell’arena allestita nelle aree esterne degli ex molini meridionali Marzoli: si parte con La città proibita, film del regista Gabriele Mainetti con

Enrico Borello, Liu Yaxi e Marco Giallini. Ambientato alle fine degli anni Settanta, vede un’esperta di arti marziali porsi alla ricerca della sorella. La donna si alleerà con un cuoco sommerso dai debiti: insieme resteranno coinvolti in una faida tra bande criminali cinesi ed italiane.

Sabato in via Calastro arriva Jurassic World-La Rinascita: con Scarlett Johansson, Jonathan Bailey e il due volte premio Oscar Mahershala Ali, diretto da Gareth Edwards, il film è incentrato su un progetto segreto di ingegneria genetica condotto all’interno di un laboratorio sotterraneo nascosto nella giungla, dove vengono creati dinosauri ibridi e mutanti destinati a superare i limiti delle specie originarie.

Infine domenica 31 agosto va in scena uno dei supereroi più amati da svariate generazioni: si tratta di Superman, nella riedizione proposta da DC Studios (distribuito da Warner Bros). Diretto da James Gunn, ha come protagonista David Corenswet, che interpreta anche di Clark Kent, il giornalista che indossa poi i panni di Superman.

Le proiezioni sono in programma tutte agli ex molini meridionali Marzoli con inizio alle 20.30. Costo del biglietto per la serata di venerdì 3,50 euro, le altre due 5 euro (ingresso gratuito per le persone con disabilità certificata al 100%). È possibile acquistare i tagliandi online o presso la biglietteria fisica attiva in via Calastro dalle ore 19 di ogni singola giornata di proiezione.