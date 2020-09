Torre del Greco – Ciclismo femminile, il Giro d’Italia Rosa fa tappa in città

Il grande sport internazionale come volano di sviluppo per la città. Torre del Greco sarà ancora una volta protagonista grazie al ciclismo.

Il Giro Rosa – conosciuto anche come Giro d’Italia femminile – farà infatti visita alla città del corallo, mercoledì 16 settembre, proprio quando la sesta tappa della kermesse – che vedrà protagoniste le migliori atlete di ogni parte del mondo, in preparazione anche dei giochi olimpici di Tokyo 2021 – partirà da Torre del Greco, e più precisamente da via Nazionale, ma con ritrovo al parcheggio La Salle e pedalata dimostrativa sul lungomare.

Una grande mattinata di sport, le cui immagini più salienti saranno trasmesse in differita da Raisport nel corso della consueta finestra all’interno delle dirette del Tour de France.

Per presentare questo importante appuntamento, che riporta il Giro Rosa nella nostra città a tre anni da una precedente, esaltante esperienza, domani – mercoledì 2 settembre, alle ore 18 – è in programma una conferenza di presentazione, all’interno dell’aula consiliare di palazzo Baronale. Per l’occasione arriverà il grande campione del passato e protagonista di tante epiche sfide al Giro d’Italia e al Tour de France Claudio Chiappucci, per gli appassionati semplicemente “El Diablo”. Con lui in conferenza saranno presenti il sindaco Giovanni Palomba; il patron del Giro Rosa, Giuseppe Rivolta; il presidente del comitato campano della Federazione Ciclismo, Giuseppe Cutolo; il presidente del comitato organizzatore della tappa, Francesco Vitiello.

“Lo sport – le parole del primo cittadino – rappresenta, da sempre, una delle più alte espressioni di educazione e di formazione umana per lo sviluppo e la riqualificazione sociale di qualsiasi comunità. Siamo orgogliosi di ospitare, a Torre del Greco, un evento così importante che contribuirà certamente al rilancio del territorio, segnando l’opportunità per metterne in luce le straordinarie e suggestive peculiarità paesaggistiche”.