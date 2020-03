Torre del Greco – Chiusura volontaria attività, il messaggio di Coraltorre: “Chiudiamo momentaneamente ma torneremo a viaggiare”

Con un post via social, l’agenzia di viaggi Coraltorre decide per la chiusura volontaria dell’attiva “Caro cliente, turista, viaggiatore, sognatore e amico, dopo aver rimpatriato fino all’ultimo passeggero in viaggio, siamo stati fino alle 6:00 svegli per farlo, richiesto fino all’ultimo rimborso, è arrivato il momento di chiudere momentaneamente le porte delle nostre agenzie. Lo sapete siete stati sempre i benvenuti e ci avete trovato dentro negli orari più disparati, ma ora è un dovere civico! Lo dobbiamo fare per noi, per voi ma sopratutto per tutti i viaggi che ci saranno… siamo sicuri che a breve tornerete a mostrarci il mondo attraverso i vostri occhi, ci farete sentire il rumore dell’oceano attraverso i vostri video e ci farete sognare attraverso i vostri racconti, e noi saremo sempre pronti lì ad esaudire i vostri sogni! Chiudiamo le porte si, ma non ci fermiamo!!! A tutto lo staff delle varie sedi sono stati forniti tutti gli strumenti per continuare a lavorare da casa, per fornirvi tutta l’assistenza che necessitate e pronti in tutta tranquillità a sviluppare i preventivi per un’estate forse ancora più bella delle altre trascorse, perché se vogliamo guardare un eventuale lato positivo di tutta questa situazione è che ne usciremo tutti più consapevoli delle fortune che abbiamo, non dando più nulla per scontato!

Continueremo a viaggiare, questa non è una speranza ma una promessa e se un po’ ci conoscete sapete che le promesse le manteniamo sempre!”