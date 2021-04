Torre del Greco – Chiusi due bar per inottemperanza alle misure anti Covid

Per quanto concerne i controlli effettuati nei comuni della provincia, si segnala nel comune di Ercolano la chiusura per 5 gg. di un bar in via Panoramica, a seguito di un controllo dei carabinieri che hanno trovato al suo interno clienti intenti a consumare seduti ai tavoli, tutti multati. Nel corso di controlli interforze svoltisi ad opera del personale del commissariato di Torre del Greco, dei militari del comando provinciale della Guardia di Finanza e personale della Polizia locale nel centro cittadino torrese, sono state identificate 213 persone, di cui 3 sanzionate per inottemperanza alle misure anti covid-19 poiché trovate fuori dal proprio comune di residenza senza valida motivazione, sanzionati i titolari di due bar e 6 avventori sorpresi a consumare bevande all’interno, con la conseguente chiusura dei locali disposta per 5 giorni.