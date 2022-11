Torre del Greco – Cerimonie Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, Palomba: “Ricordare per non dimenticare”

Si è svolto, questa mattina, presso il monumento civile della “Casa del Combattente” nella villa comunale “V. Ciaravolo” di Corso Vittorio Emanuele, un momento celebrativo e commemorativo in occasione della “Giornata Nazionale dell’’Unità e delle Forze Armate”, per ricordare il valore eroico ed il sacrificio umano delle innumerevoli vittime dell’eccidio bellico durante gli anni della Grande Guerra.

L’evento, ha visto la partecipazione oltre che dei rappresentanti dell’ ”Associazione Nazionale Combattenti e Reduci e Mutilati e Invalidi di Guerra”, anche dei vertici militari delle Forze dell’Ordine territoriali e dell’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Giovanni Palomba, che per l’occasione ha offerto la consueta corona di fiori alla memoria dei caduti.

​ “Nessuna guerra – le parole del primo cittadino – può avere mai fondamento giusto e necessario, come mai alcun conflitto potrà legittimare l’aberrante ed inaccettabile spargimento di sangue innocente. Oggi, più che mai,​ queste riflessioni devono accompagnare l’operato e il lavoro di chiunque viva il mondo delle Istituzioni. La realtà odierna, ci prefigura l’ombra inquietante di una nuova grande guerra che potrebbe innescare dinamiche irreversibili per le sorti del Mondo. E’, pertanto, richiesta alle Istituzioni tutte – dalla Scuola alla Politica, dalle organizzazioni religiose agli organi di Sicurezza – un’azione forte ed incisiva di recupero e riabilitazione dei valori. Questo lo dobbiamo ai nostri giovani. Ricordare, allora, per non dimenticare