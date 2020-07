Torre del Greco – Centro estivo, prorogato al 31 luglio il termine per presentare le domande

In riferimento all’ AVVISO PUBBLICO per l’individuazione dei beneficiari del CENTRO ESTIVO per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni, il Dirigente al II Settore Politiche Sociali del Comune di Torre del Greco, Andrea Formisano, comunica il differimento del termine ultimo per la presentazione delle domande – prorogato alle ore 12.00 del giorno 31 Luglio p.v. ​