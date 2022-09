Torre del Greco- Celebrazione Religiosa in via Santa Teresa: divieto di sosta nell’area antistante la Chiesa dei Carmelitani Scalzi [I DETTAGLI]

In considerazione della nota prot.n. 45366 del 02 Settembre 2022 con la quale l’Associazione “Parco del Bambinello di Praga” ha richiesto l’emissione di apposita ordinanza di divieto di sosta in via Santa Teresa, in occasione di un ricorrente evento religioso, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone ha predisposto, con apposita ordinanza dirigenziale, n. 3798 del 20 Settembre 2022 il seguente dispositivo di viabilità: