A poche settimane dall’anniversario della strage di Capaci, Octava APS ricorda la figura di Giovanni Falcone in compagnia del magistrato Catello Maresca.
Un evento unico, dal grande valore culturale e sociale, in programma martedì 5 maggio alle ore 18.30 presso la sede di via San Giovanni Battista n.6 a Torre del Greco.
Catello Maresca, magistrato napoletano a lungo a capo della DDA di Napoli e artefice dell’operazione che nel 2011 portò all’arresto del boss dei Casalesi, Michele Zagaria, incontrerà il pubblico per presentare il suo ultimo lavoro letterario dal titolo “Il Genio di Giovanni Falcone”, con prefazione di Alessandro Siani.
Dialogheranno con l’ospite Salvatore Formisano e Alfredo Izzo.
L’evento organizzato da Octava APS rientra nel cartellone dell’iniziativa Il Maggio dei Libri 2026, promossa dal Ministero della Cultura.
La partecipazione è gratuita ed aperta al pubblico previa prenotazione dei posti scrivendo alla mail apsoctava@gmail.com.
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