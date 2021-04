Torre del Greco – Caso di Covid-19 all’istituto Mons. Michele Sasso: classe in quarantena

Un caso di positività al Covid-19 all’istituto Mons. Michele Sasso di Torre del Greco. Lo rende noto la preside del plesso, che ha disposto quanto di seguito:

1. la quarantena della classe 5D della scuola primaria del plesso “Mons. M.Sasso” dal giorno 17/04/2021 al 2/05/2021 che svolgerà la didattica digitale integrata in modalità sincrona ;

2. l’effettuazione del tampone naso-faringeo degli alunni tramite richiesta dei genitori ai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta al quattordicesimo giorno e più precisamente : “data prelievo prevista” dal 28/04/2021 al 30/04/2021 ;

3. l’effettuazione del tampone naso-faringeo dei docenti tramite richiesta degli stessi Medici di Medicina Generale al quattordicesimo giorno e più precisamente : “data prelievo prevista” dal 28/04/2021 al 30/04/2021 ;

4. la sanificazione di tutti i locali della scuola primaria del plesso “Mons. M.Sasso” in data 16/04/2021 ;

5. la trasmissione all’UOPC Ambito 4 – Dipartimento di Prevenzione dell’elenco degli alunni e dei docenti della classe 5D della scuola primaria del plesso “Mons. M.Sasso”.

Resta inteso che per la riammissione in classe prevista per il giorno 3/5/2021 le famiglie degli alunni e i docenti interessati, dovranno produrre una copia della certificazione di esito negativo di apposito tampone nasofaringeo.