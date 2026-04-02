Torre del Greco – Casette per ospitare i gatti della colonia felina presente al cimitero

Installare casette-rifugio per fornire ricovero e protezione ai gatti della colonia felina insediata nel cimitero comunale. È la delibera di indirizzo approvata dalla giunta guidata dal sindaco Luigi Mennella su proposta dell’assessore al benessere animale, all’arredo e al decoro urbano Laura Vitiello.

Tutto si inserisce nell’ambito di un più vasto progetto dedicato alla tutela delle colonie feline presenti sul territorio, che ha portato all’installazione di una prima parte di ricoveri in alcune arterie cittadine dove si trovano altre colonie feline regolarmente censite. L’iniziativa, nello specifico, prevede la sistemazione di casette per gatti realizzate con materiali idonei e progettate per garantire protezione dagli agenti atmosferici, sicurezza e condizioni igienico-sanitarie adeguate.

“Tale intervento – spiega l’assessore Laura Vitiello – risponde a una duplice finalità: da un lato promuovere il benessere degli animali, dall’altro contribuire al miglioramento del decoro urbano, evitando soluzioni di fortuna e favorendo una gestione più ordinata e controllata degli spazi pubblici. Con questo atto di indirizzo ho voluto riconoscere e valorizzare il prezioso lavoro svolto quotidianamente dai volontari che, con impegno, senso civico e dedizione si dedicano alla cura delle colonie feline, garantendo alimentazione, monitoraggio e tutela sanitaria ai nostri amici a quattro zampe. Il loro contributo rappresenta un elemento imprescindibile per la buona riuscita delle politiche di benessere animale sul nostro territorio”.

L’amministrazione comunale invita inoltre “la cittadinanza – spiega ancora l’assessore Vitiello – alla collaborazione e al rispetto degli spazi dedicati, ricordando che la tutela degli animali rappresenta un valore condiviso ed un segno di civiltà per l’intera comunità”.