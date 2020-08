Torre del Greco – Canali di scolo in via Vittorio Veneto, i cittadini scrivono al direttore delle Poste

Un gruppo di cittadini di buona volontà – così firmano la lettera – scrivono al direttore delle Poste di via Vittorio Veneto per segnalare due canali di scolo – quasi all’altezza del Bancoposta situato nella traversa della stessa via – che già dal mattino e per tutta la giornata emettono liquami di varia natura.

“Signor Direttore, ci consenta l’anonimato non per codardia. Ma essendo questa comunicazione redatta da più nomi, evitiamo tante firme. – Inizia così la missiva – Siamo certi che capirà. Lei certamente non è a conoscenza di qualche difficoltà originata dal suo Ufficio e quindi nulla nei suoi confronti. Da più tempo due canali di scolo, sui marciapiedi della traversa confinate, emettono liquami di varia natura. Forse dovuti agli apparecchi per l’aria condizionata presenti numerosi sulla tettoia sovrastante l’edificio, spazio dove insistono ancora residui di lavori eseguiti e mai asportati e visitato da piccioni e gabbiani di città.”

Fanno poi notare quanto disagio e pericolo per i clienti del bancoposta, come per tanti altri cittadini che transitano in quel tratto, per i tanti rifiuti presenti all’angolo della traversa.

“A questo proposito – continuano nella missiva – Le ricordiamo che qualche esercizio commerciale e principalmente bar e botteghe di cibarie varie depositano rifiuti fin dal mattino che non vengono raccolti dagli addetti alla nettezza urbana, impedendo il passaggio sia dei clienti delle Poste, sia dei passanti.”

Invitano poi il Direttore a rivolgersi alle autorità competenti e così concludono: “Avremmo potuto denunciare tanto sconcio, principalmente quello dei liquami, all’Ufficio Igiene del Comune e dell’Asl. Comprenda che in fondo siamo stati gentili con Lei che sappiamo persona onesta e laboriosa. La invitiamo a provvedere. Nel contempo non avvertiamo, per ora, altri istituti legali. Grati dell’attenzione, dandole il tempo necessario, le auguriamo buon lavoro.”