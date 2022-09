Torre del Greco – Campionato italiano di cronoscalata di ciclismo, testimonial l’ex maglia rosa Gilberto Simoni

La gara sarà presentata sabato primo ottobre alle 10 nell’aula consiliare di Torre del Greco

È Gilberto Simoni il testimonial del campionato italiano di cronoscalata, la gara nazionale che assegna la maglia tricolore in programma domenica 2 ottobre, con partenza dall’hotel Sakura di Torre del Greco e arrivo sul Vesuvio, a quota mille.

Simoni, due volte vincitore del Giro d’Italia nel 2001 e nel 2003, sarà a Torre del Greco già sabato primo ottobre per prendere parte alla presentazione della gara, presentazione in programma alle ore 10 presso l’aula consiliare di palazzo Baronale, sede del Comune di Torre del Greco. Alla conferenza saranno presenti anche il sindaco della città vesuviana Giovanni Palomba; l’assessore allo Sport e promotore dell’iniziativa Autunno è sport, Giuseppe Speranza; il presidente del comitato organizzatore e responsabile dell’associazione Black Panthers, Francesco Vitiello.

La cronoscalata si svilupperà su un tracciato di 10,9 chilometri, tutti in salita e con un dislivello di oltre 900 metri: si partirà dalla zona dell’hotel Sakura in via Enrico De Nicola, dove si terrà anche il raduno degli atleti. Il primo ciclista prenderà il via alle 9, mentre si prevede che la prova dell’ultimo iscritto si concluderà attorno alle 13. Si stima che al via della gara ci saranno circa 150 atleti provenienti da ogni parte d’Italia.