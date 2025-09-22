Torre del Greco – Campetto sportivo alla Leopardi coi fondi della pubblica istruzione, ristrutturato anche campo da basket al plesso Giovanni Paolo II

Un campetto polifunzionale per le attività sportive svolte all’esterno. È quello inaugurato oggi, lunedì 22 settembre, dal sindaco Luigi Mennella presso la sede centrale dell’istituto comprensivo Giacomo Leopardi. Una cerimonia che segue quella altrettanto partecipata dello scorso anno, quando l’amministrazione tagliò il nastro alla ristrutturata palestra coperta, attigua proprio al riqualificato spazio all’aperto. Entrambi gli interventi sono stati realizzati grazie ai fondi stanziati (in due annualità differenti) dal settore pubblica istruzione del Comune, in seguito al lavoro portato avanti dall’assessore Mariateresa Sorrentino.

Nello specifico, in sede di ripartizione dei 230mila euro presenti in bilancio lo scorso anno, alla scuola guidata dalla dirigente scolastica Olimpia Tedeschi furono destinati 25mila euro, che come annunciato in occasione dell’approvazione delle idee-progetto prodotte dalle singole realtà del territorio, sarebbe stati destinati non solo alla sistemazione dell’area esterna della Leopardi dove già si trovano alcune tribunette, ma anche alla ristrutturazione del campo di basket che si trova nella parte esterna del plesso Giovanni Paolo II di via Curtoli: “Lavori che stanno procedendo speditamente – ha sottolineato la preside nel suo intervento introduttivo – tanto che a breve sarà possibile donare ai ragazzi anche questo spazio totalmente riqualificato. Ringraziamo ancora una volta l’amministrazione per l’attenzione rivolta in questa e in altre circostanze alle nostre scuole”.

A tagliare il nastro, insieme alla dirigente scolastica, al sindaco e all’assessore alla pubblica istruzione, anche il vicesindaco Michele Polese, l’ex dirigente della pubblica istruzione dell’ente Luisa Sorrentino e l’ex funzionario dello stesso settore comunale Marianna Vitiello.

“È bello confrontarsi con i nostri studenti – afferma il sindaco Luigi Mennella – ed è bello lasciare loro una testimonianza concreta dell’attenzione che l’amministrazione rivolge quotidianamente al mondo della scuola. Questo campo, come prima la palestra e ovviamente come lo spazio all’aperto in fase di riqualificazione al plesso Giovanni Paolo II, serviranno ai ragazzi per fare attività motoria e vivere alcune ore della loro permanenza a scuola all’aperto. Siamo felici che gli stessi studenti e i loro genitori, insieme al personale e ai docenti della Leopardi, abbiano saputo accogliere questa occasione come un momento di festa e condivisione”.

Soddisfatta anche l’assessore Mariateresa Sorrentino: “Ci sono momenti che ripagano del lavoro che viene profuso a favore dell’intera platea scolastica cittadina. Questo è ovviamente uno di quelli. Un momento che sentiamo di condividere con l’ufficio e con coloro i quali hanno lavorato per ottenere tale risultato, a cominciare dall’attuale dirigente alla pubblica istruzione Gaetano Camarda, assente purtroppo per altri impegni professionali”.

Infine, il vicesindaco e titolare della delega all’edilizia scolastica, Michele Polese, che ha posto l’accento sul “piacere di essere in una scuola che, prima di assumere l’attuale carica istituzionale, mi ha visto da genitore accompagnare i miei figli. Questa comunità è sempre straordinaria”.