MOSTRA-EVENTO SUL CAMMEO E SUL CORALLO AL PARLAMENTO EUROPEO, ADINOLFI (FI): “UNA VETRINA PER IL RILANCIO DEL SETTORE”

“Sarà l’occasione per far conoscere la bellezza e la qualità di una tradizione unica al mondo, quella del cammeo e del corallo di Torre del Greco, a un pubblico più ampio, contribuendo al rilancio del settore a livello internazionale”. Così l’eurodeputata campana e vice coordinatrice regionale di Forza Italia, Isabella Adinolfi, presenta la mostra-evento “Tradizione campana, l’arte del Cammeo e del Corallo” che sarà ospitata all’interno del Parlamento Europeo, a Bruxelles, dal 26 al 30 giugno, con la presenza dei maestri-incisori e degli alunni dell’istituto comprensivo Don Bosco-D’Assisi della città di Torre del Greco.

Saranno presenti alla mostra-evento, allestita all’interno dello spazio “Yehudi Menuhin” al secondo piano dell’ala Paul Henry Spaak, i maestri-artigiani Alfonso Vitiello, Luigi Bosone, Crescenzo Ombretti, Giuseppe Marotta, Antonio Di Giuseppe, Michele Cicalese. All’evento prenderà parte anche la professoressa Maria Dolores Morelli dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.

“Sin dall’antichità, Torre del Greco è stata conosciuta come luogo simbolo di eccellenza artistica e maestria artigianale, grazie alla lavorazione del cammeo e del corallo. – conclude l’eurodeputata – Una tradizione che si intreccia con la storia e la cultura della città stessa da tramandare di generazione in generazione. Attraverso questa iniziativa vogliamo sostenere l’eccellenza artigianale legata a questa tradizione millenaria per creare le giuste opportunità di valorizzazione, di mercato e di lavoro anche per i più giovani”

“Parliamo di un’antica tradizione che merita di essere promossa e preservata. Questi pregiati manufatti raccontano storie secolari e portano con sé la bellezza di un’arte che affonda le radici nella storia e nella cultura di Torre del Greco. Un ringraziamento particolare va all’eurodeputata Isabella Adinolfi che ci dà l’opportunità di promuovere a Bruxelles quest’arte con l’obiettivo di valorizzarla in un contesto ancora più importante” aggiunge Dario Colombo, commissario cittadino Forza Italia di Torre del Greco.

“Promuovere l’arte del cammeo e del corallo significa valorizzare non solo la maestria artigianale, ma anche la cultura e l’identità di una comunità che ha fatto di queste tradizioni un vanto – sottolinea Annabella Esposito, promotrice dell’Artigianato Campano – La mostra-evento è un invito a scoprire la bellezza di questi gioielli unici e a comprendere il valore storico e culturale che rappresentano”.

“Parliamo di un patrimonio unico al mondo e credo fortemente che, attraverso momenti di promozione, come questo in programma al Parlamento Europeo, si possa conquistare un apprezzamento sempre più ampio verso quella ch’è una tradizione millenaria” conclude Romina Stilo, già consigliere comunale Forza Italia di Torre del Greco.