Torre del Greco- Cambiano l’ingresso e l’uscita al parcheggio di via Marconi

Da giovedì 30 maggio: previsti anche il divieto di sosta e fermata a ridosso del nuovo accesso

Troppo traffico nelle ore di punta nella zona di via Marconi posta a ridosso del parcheggio a pagamento di piazzale Nassiriya: l’amministrazione comunale inverte il senso di marcia relativo all’ingresso e all’uscita dall’area di sosta. È il senso dell’ordinanza dirigenziale in materia di viabilità emessa dal settore autonomo di polizia municipale che entrerà in vigore il prossimo 30 maggio e che ha l’obiettivo di contribuire ad “avere – come è scritto nel provvedimento – una migliore viabilità nelle vie interessate”.

In particolare, l’ordinanza stabilisce che da giovedì vengano invertiti i punti di ingresso e di uscita dal parcheggio, con accesso dalla zona di via Duca Lecco De Guevara e deflusso da via Marconi. Inoltre, è stato stabilito, sempre in via De Guevara, lo spostamento dello stallo riservato ai possessori di talloncino per diversamente abili dall’area posta di fronte al civico 11 a quella situazione all’altezza del civico 17 (immediatamente dopo i due posti destinati alla ricarica delle auto elettriche). Vengono inoltre istituiti due stalli per autoveicoli riservati alla sosta libera nell’area situata di fronte ai civici 15 e 17. Dalla zona posta di fronte al civico 15 fino al nuovo ingresso del parcheggio di piazzale Nassiriya, invece, viene istituito il divieto di sosta e fermata h 24.