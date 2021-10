Torre del Greco – Cambia la giunta Palomba, lascia Pirozzi al suo posto Esposito

Ancora un cambio nella giunta Palomba, lascia l’assessore Maria Pirozzi. Al suo posto subentra la psicologa Antonella Esposito, che si occuperà di politiche sociali e igiene e sanità.

Comunicato amministrazione

È Antonella Esposito, Psicologa e Psicoterapeuta – classe 1979 – il nuovo assessore alle Politiche Sociali del comune di Torre del Greco.

Dopo le dimissioni rassegnate, al sindaco Giovanni Palomba, da parte dell’ ex assessore Avv. Maria Pirozzi, il primo cittadino ha proceduto, nel pomeriggio, alla nomina con decreto sindacale n. 106/2021 del nuovo componente del governo cittadino.

“Ringrazio – le parole del sindaco Palomba – l’ avvocato Maria Pirozzi per il lavoro svolto, sino ad oggi, a beneficio della comunità cittadina torrese e per quanto messo in campo a favore delle realtà più indigenti del nostro territorio, della quale serberò sempre la stima. Il mio personale in bocca al lupo alla neo assessora, la dott.ssa Esposito”.