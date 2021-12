Torre del Greco – Buttol: “Raccolta straordinaria per eliminare i cumuli di rifiuti abbandonati a Natale“

Comunicato stampa

Riceviamo e pubblichiamo comunicato stampa Buttol



Una raccolta straordinaria per eliminare i cumuli di rifiuti abbandonati a Natale. Con la collaborazione dei cittadini per le segnalazioni attraverso il cellulare con l’App «Buttol», sono stati individuati diversi punti di abbandono. Con le festività natalizie, infatti, si è registrato un incremento di depositi abusivi di rifiuti indifferenziati.

Questa mattina sono stati segnalati cumuli di rifiuti indifferenziati in decine di punti della città, nonostante da calendario era prevista la raccolta di rifiuti umidi e di carta e cartone. In molti casi gli stessi contenitori carrellati, utilizzati per depositare l’organico, si presentano colmi di indifferenziato o comunque di rifiuti misti in difformità rispetto al calendario di conferimento. Poi tanti altri punti di abbandono con presenza di sacchi neri e immondizia mista.

L’Azienda si è attivata con un servizio straordinario per rimuovere tali cumuli, dopo aver svolto regolarmente la raccolta di organico, carta e cartone, nel tentativo di «alleggerire» i punti di abbandono in vista della raccolta di rifiuti indifferenziati prevista per domani. Stesso servizio che è stato svolto, anche mediante utilizzo di bobcat, nella giornata del 25 dicembre.