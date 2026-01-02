Torre del Greco – Buoni spesa per le famiglie, prorogati i termini al 12 gennaio

C’è tempo fino alle ore 12 di lunedì 12 gennaio per formulare l’istanza relativa ai buoni spesa per i nuclei familiari di Torre del Greco che presentano condizioni di vulnerabilità socio-economica. A stabilirlo è una determinazione dirigenziale sottoscritta dal dirigente alle politiche sociali Gaetano Camarda, che in pratica allunga di cinque giorni l’iniziale scadenza (fissata per il 7 gennaio sempre a mezzogiorno).

Per il resto, rimane confermato quanto contenuto nell’avviso nato dalle indicazioni dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella, a seguito dell’emendamento proposto nell’assise cittadina dal consigliere Michele Langella e approvato dall’intero consiglio comunale e al successivo lavoro portato avanti all’unisono dall’assessore Mariateresa Sorrentino e dai consiglieri Michele Langella, Mirko Gallo e Pina Di Donna.

Si tratta di un aiuto una tantum che potrà interessare un massimo di 400 beneficiari “che si trovino in condizioni di vulnerabilità socio-economica” e che “non siano percettori di assegno di inclusione, supporto formazione-lavoro nonché essere stati beneficiari della carta ‘Dedicata a te’ per l’anno 2025”. Necessaria la residenza a Torre del Greco da almeno due anni continuativi e, per i cittadini stranieri, il possesso del permesso di soggiorno o la carta di soggiorno. E ancora: Isee ordinario 2025 non superiore a 10.140 euro, con specifiche restrizioni in relazione al patrimonio immobiliare e al possesso di auto e motoveicoli.

Le istanze possono essere presentate da “un solo componente del nucleo familiare o persona singola; solo ed esclusivamente via pec all’indirizzo protocollo.torredelgreco@asmepec.it indicando nell’oggetto ‘Istanza per misure a sostegno della povertà-buoni spesa’ pena l’esclusione”.

La domanda va redatta sull’apposito modello scaricabile dal sito istituzionale. Dovranno essere allegati copia fronte retro del documento di riconoscimento e del codice fiscale del richiedente; certificazione Isee ordinario 2025 del nucleo familiare o della persona singola ; eventuale decreto Inps o omologa del tribunale che attesti condizioni di disabilità. “La documentazione completa – viene evidenziato – dovrà essere allegata e inviata in formato pdf, pena esclusione dell’istanza, entro e non oltre le ore 12 del 7 gennaio 2026”.

Successivamente verrà formulata una graduatoria che comprenderà tutti gli aventi diritto, con punteggi che terranno conto del valore dell’Isee, del numero di componenti della famiglia e anche di alcuni criteri aggiuntivi relativi ai soggetti che compongono il nucleo richiedente. “L’importo dei buoni spesa erogato per le 400 persone e/o nuclei familiari che risulteranno beneficiarie – è scritto ancora nell’avviso pubblico – sarà pari a 240 euro. Il totale dell’importo erogato verrà accreditato direttamente sulla tessera sanitaria dei beneficiari e sarà utilizzabile entro trenta giorni dall’accredito, presso gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa. L’elenco degli esercizi commerciali verrà trasmesso tramite comunicazione formale sulla pec utilizzata per la presentazione dell’istanza”.

I beni acquistabili sono quelli che rientrano tra quelli di prima necessità (generi alimentari; prodotti per l’igiene personale e per la casa; per la prima infanzia). Il Comune annuncia che, in sede di istruttoria, effettuerà i dovuti accertamenti e controlli. Altre specifiche sono presenti nel bando pubblicato nella sezione albo pretorio del sito dell’ente (www.comune.torredelgreco.na.it).