Torre del Greco – Borriello: ‘Avviare progetti fondamentali per la viabilità cittadina‘

Ci sono la viabilità e i parcheggi tra le priorità di governo cittadino di Ciro Borriello, candidato a sindaco di Torre del Greco sostenuto da dieci partiti e movimenti politici.

Dopo il sopralluogo della scorsa settimana in viale Castelluccio per raccogliere i suggerimenti degli abitanti del quartiere e per valutare l’idea della realizzazione di un’area di sosta attraverso l’abbattimento di un muro e il collegamento con l’area degli Zoccolanti, il candidato sindaco – accompagnato dall’avvocato Giuseppe Colapietro, referente della lista civica Rinascita Torrese – si è recato in via Libia, popoloso quartiere a ridosso di via Martiri d’Africa, per un confronto sull’annosa problematica dei ponti della Circum.

«Già durante il mio precedente mandato avevo avviato un dialogo con i vertici della Circum – le parole di Ciro Borriello – per avviare progetti fondamentali per la viabilità cittadina, come la realizzazione di parcheggi di interscambio in viale Francesco Balzano e l’allargamento del ponte di via Martiri d’Africa nei pressi del rione Libia. Il ponte sostanzialmente rappresenta l’unica via di accesso a una zona altamente abitata e oggi non consente l’agevole passaggio dei mezzi di soccorso come un’autoambulanza o di automezzi dei vigili del fuoco. È ipotizzabile, a mio avviso, la realizzazione di piccole arterie in grado di collegare la zona direttamente a via Cavallo. Il miglioramento della viabilità su tutto il territorio migliorerà la vivibilità a Torre del Greco e garantirà reali vie di fuga in caso di emergenze».