Torre del Greco – Boom di presenze per i concerti in piazza Santa Croce

Erano gli appuntamenti più attesi all’interno dell’ampia programmazione promossa per le festività natalizie dall’amministrazione comunale di Torre del Greco guidata dal sindaco di Torre del Greco e dall’ufficio Cultura del dirigente Gaetano Camarda e non hanno deluso le aspettative. I tre concerti gratuiti di piazza Santa Croce, dove nei giorni compresi tra Natale e Capodanno è stato allestito un palco sul quale saliti rispettivamente i That’s Napoli (il 27 dicembre), Serena Autieri (il 28) e Nostalgia 90 (martedì 30 dicembre), hanno mantenuto le promesse della vigilia, regalando emozioni sempre diverse. E per tutte le tre serate la cornice di pubblico è stata straordinaria: prima le melodie avvolgenti dell’ampio repertorio napoletano, quindi la voce potente e allo stesso tempo avvolgente di Serena Autieri, infine l’immersione nelle atmosfere dell’ultimo decennio del secolo scorso hanno catturato l’attenzione di migliaia di appassionati e curiosi, che si sono goduti gli show non solo nelle aree delimitate dalle transenne ma anche sulle scale della basilica e nelle zone a ridosso del palco.

“La presenza composta e partecipe della gente – afferma il sindaco Luigi Mennella – è il premio più importante agli sforzi compiuti dall’amministrazione comunate per promuovere una programmazione che fosse idonea alla quarta città della Campania. La risposta è stata di livello: non penso solo ai concerti di piazza Santa Croce, dove ogni sera in migliaia hanno invaso ogni posto utile per godersi una musica di qualità, che ha saputo accontentare i gusti più svariati. Anche le altre arterie, la villa comunale Ciaravolo e Villa Macrina, hanno potuto godere della partecipazione di tante persone, spesso accompagnate anche dai bambini, alle quali abbiamo riservato giustamente uno spazio importante. Senza dimenticare che anche Itinerari religiosi, la rassegna promossa nelle chiese cittadine, ha finora fatto segnare un numero di presenze sempre importante”.

Il primo cittadino traccia un bilancio positivo di una programmazione che continuerà anche nei prossimi giorni: “Come amministrazione comunale – afferma – non possiamo che essere più che soddisfatti. Le iniziative non solo sono state accolte positivamente dai torresi, ma hanno visto la partecipazione anche di tante persone venute da altre città, che hanno deciso di venire a Torre del Greco. È questa la strada che abbiamo deciso di intraprendere e su questa linea ci muoveremo anche in futuro, nella convinzione che questo modo di fare può garantire sviluppo alla città”.

Questi invece gli appuntamenti previsti per l’ultima parte di eventi pensati per le feste: si parte venerdì 2 gennaio con il presepe vivente nelle aree della parrocchia di Santa Maria di Portosalvo dalle 18.30 alle 22 (con repliche sabato 3 e domenica 4). Lunedì 5 gennaio chiusura della rassegna “Itinerari religiosi natalizie”, progetto nato da un’idea di Liborio D’Urzo: appuntamento alle 19.30 nella basilica di Santa Croce con l’associazione Amici della musica che presenterà “Natale in musica”. Dal 3 al 5 gennaio i più piccoli potranno divertirsi nella villa comunale Ciaravolo (dalle 16 alle 20, con appuntamento raddoppiato dalle 10 alle 13 nei giorni festivi) con “La magia del Natale” e in particolare con “Le favole della befana”. “Strade in festa” si chiude sabato 3 gennaio con “Il pianoforte gigante”, esibizione interattiva durante la quale gli artisti suonano e ballano su una tastiera di pianoforte a pavimento lunga diversi metri. Infine, lunedì 5 gennaio, alle 18.30, Gianfranco Gallo sarà il protagonista dello spettacolo “Il paradiso in Terra” a cura di Flock produzioni e Li Febi Armonici (inizio ore 18.30). Tutti gli eventi sono gratuiti e, nei casi previsti, fino ad esaurimento dei posti disponibili.