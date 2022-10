Torre del Greco – Bonus Idrico Integrativo e Stop Morosità: ecco le nuove agevolazioni sul pagamento delle bollette dell’acqua

Bonus Idrico Integrativo e Stop Morosità sono le nuove agevolazioni sul pagamento delle bollette dell’acqua disposte dal Consiglio di Distretto Sarnese-Vesuviano dell’Ente Idrico Campano – del quale il sindaco Giovanni Palomba è componente di Consiglio – per nuclei familiari con determinati requisiti socio-economici.

Si tratta di due azioni finalizzate a fornire un aiuto concreto alle famiglie del territorio, per le quali sono stati stanziati, complessivamente, circa 8 milioni di euro.

Le agevolazioni sono destinate agli utenti che risiedono nei 74 comuni della Campania in cui Gori gestisce il Servizio Idrico Integrato.

Così, il Bonus Idrico Integrativo, consente di avere uno sconto in bolletta di 50 euro per ogni componente del nucleo familiare, fino ad un massimo complessivo di 200 euro. Per accedere alla misura è necessario possedere un’attestazione ISEE inferiore o uguale a 12.000 euro e la domanda dovrà essere presentata dal 02.11.2022 al 31.12.2022 direttamente agli uffici del comune di residenza.

Per i nuclei familiari, poi, che oltre a trovarsi in una condizione di disagio socio-economico, sono associati anche ad utenze in condizione di morosità, il Consiglio di Distretto Sarnese Vesuviano dell’Ente Idrico Campano, in via eccezionale, ha deliberato un’ulteriore misura denominata Stop Morosità: anche per questa misura la domanda dovrà essere presentata a partire dal prossimo 2 novembre direttamente agli uffici del comune di residenza. Per i titolari di un contratto attivo di fornitura idrica per uso domestico residente, le modalità di erogazione prevedono l’assegnazione del contributo ad intera copertura della morosità, se l’importo a debito è inferiore a 500 euro; per importi a debito superiori a 500 euro, il contributo viene assegnato nella misura di 500,00 e la parte rimanente viene rateizzata fino ad un massimo di 36 rate mensili con una rata minima di € 25,00.

