Torre del Greco – Befana on the road, Orlando: “Due giorni di iniziative, occasione di aggregazione tra i minori disabili e non”

Dopo l’iniziativa del “Dono sospeso” l’associazione di volontariato ” Noi Minori e Famiglie Moderne” di Veronica Solvino e l’associazione dei Commercianti Torresi con il Presidente Gianmarco del Prato, concluderanno le Festività Natalizie con l’evento denominato – Befana on the road – che si terrà in via Salvator Noto il giorno 5 gennaio dalle ore 17,00 alle ore 20,00. Grazie all’associazione Piazza di Spagna che ha realizzato una maxicalza di 50 mt luminosa potrà essere riempita donando caramelle, cioccolato, merendine, biscotti, succhi di frutta e giochi per omaggiare i bambini disabili, i piccoli in difficoltà , accolti in case famiglie o segnalati dalle parrocchie locali, di calze della befana e giochi. Un grazie speciale all’ agenzia di animazione Ullalà che farà divertire i bimbi buoni in attesa dell’arrivo della Befana.

Il giorno successivo 6 gennaio dalle ore 10,00 la sig.ra Grazia Vitiello, presso la propria cioccolateria Felici e Fondenti di Via Roma, preparerà nella sala superiore una amorevole colazione per i piccoli della casa famiglia Tenuta Carandini di Torre del Greco e per quelli del dono sospeso nonché’ per tutti gli altri meno fortunati e si procederà in quell’occasione alla consegna delle calze confezionate durante la fredda notte tra il 5 ed il 6 dalle befane-volontarie dell’associazione noi minori con il cioccolato donato dai cittadini Torresi che ben rispondono alla solidarietà.

Il tutto si aggiunge al trenino di “Babbo Natale“ istituito dall’associazione commercianti torresi completamente gratuito per i bambini disabili per quelli meno abbienti e per i cittadini over 65.

Associazione Commercianti Torresi. Soddisfatta anche la consigliere comunale di Movimento Popolare Torrese Maria Orlando: “Con l’Epifania termina il periodo delle Festività Natalizie ma rappresenta, soprattutto, una giornata particolare per tutti i bambini che attendono ansiosi di ricevere le proprie calze colme di dolci e giocattoli.Al riguardo voglio segnalarVi l’iniziativa promossa dall’Associazione Commercianti Torresi alla cittadinanza locale, denominata Befana on the Road che si articolerà in due giorni.Nella giornata del 05 gennaio vi sarà una raccolta, alla via Salvator Noto, di dolciumi e giocattoli utile al riempimento di una calza lunga oltre 50 mt. mentre, il giorno successivo i doni elargiti dai cittadini andranno a gremire le calze che verranno consegnate ai bambini meno fortunati e a quelli diversamente abili. Anche in questa occasione “ho invitato” il Presidente Gianmarco Del Prato, che ha subito raccolto il mio suggerimento, affinché ci fosse spazio anche per i minori diversamente abili. Vorrei ricordare che è necessario creare opportunità di aggregazione tra i minori disabili e non, in occasione diverse da quelle offerte dalla scuola, così come già accaduto nell’ambito del Trenino solidale di Natale.”