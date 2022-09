Torre del Greco – Bagno di folla per Giuseppe Conte a Piazza Santa Croce

Bagno di folla per Giuseppe Conte in una piazza Santa Croce gremita di sostenitori del Movimento 5 Stelle.

Tanti i punti trattati nel suo discorso: “C’è l’urgenza di un sistema di protezione sociale in questo momento più necessario che mai. I percettori di reddito ci chiedono dignità. Allora io faccio appello a tutti i sindaci perché offrano ai percettori di reddito la possibilità di rendersi utili alla comunità. Noi continuiamo a lavorare per offrire condizioni migliori e una risposta dello Stato più efficace per le persone con disabilità. Per quanto riguarda le pensioni basse, proponiamo di eliminare la tassazione delle pensioni fino a tredicimila euro all’anno. In questo modo non pagando più le tasse, si ha un aumento concreto della pensione in modo proporzionale sulla base dei contributi versati.

“Dobbiamo poi riformare il mercato del lavoro. Salario minimo legale, non più buste da fame. Stop al precariato selvaggio. Una regola deve essere un contratto di lavoro a termine indeterminato. Non più tirocini gratuiti ai nostri giovani. Dobbiamo concedere loro mutui e affitti per i giovani per permettere loro di mettere su famiglia nonché riscatto gratuito della laurea. Una maggiore giustizia sociale, per la parità delle donne vogliamo congedi di paternità assimilati pari a quello degli uomini, un figlio si cresce insieme.

“Bisogna risolvere il problema del caro bollette e del caro energia. Chi parla di nucleare, non vuole risolvere il problema. A portata di mano ci sono le fonti rinnovabili. Continuando a semplificare la burocrazia abbiamo la possibilità di investire nell’agrivoltaico, continuare a realizzare comunità energetiche. Per i condomini installare impianti fotovoltaici e diventeremo tutti autoproduttori di energia pulita da fonte rinnovabile. Altro che autoinceneritori o impianti nucleari o nuove trivellazioni. Maggiori investimenti nella sanità pubblica, nella scuola. Qualsiasi azione politica deve essere guidata dal principio della legalità, onestà, no alla corruzione e a qualsiasi forma di infiltrazione camorristica. Per realizzate tutto questo occorre una forza che non si piega al sistema. Il 25 settembre noi ci mettiamo competenza, cuore e coraggio. Dovete convincere le persone ad andare a votare. E se voterete dalla parte giusta, noi ci saremo”.