Torre del Greco – Avviso pubblico per short list relativa all’individuazione di figure professionali relative alle attività amministrative dei fondi regionali ed europei

Iscrizione e aggiornamento di una short list finalizzata all’individuazione di figure per la progettazione, il monitoraggio, il coordinamento, la rendicontazione e il supporto al rup nelle attività amministrative dei fondi regionali ed europei. È l’obiettivo dell’avviso pubblico predisposto dall’ufficio di piano dell’ambito territoriale 31 (quello composto dal solo Comune di Torre del Greco), che fino alle ore 12 del prossimo 15 settembre punta a reperire nuove figure o permettere a coloro i quali sono già iscritti di poter aggiornare i loro dati.

L’intento dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella e dell’assessore Maria Teresa Sorrentino è quello di trovare profili professionali esperti in progettazione e gestione delle politiche sociali: infatti, come si legge nel bando firmato dal dirigente Gennaro Russo e dalla coordinatrice Roberta Testa e pubblicato nell’albo pretorio dell’ente e nella home page del sito internet www.comune.torredelgreco.na.it, “dalla short list definitiva, si attingerà per nil conferimento di incarichi di lavoro autonomo per lo svolgimento di prestazioni di natura temporanea, legate esclusivamente alla progettazione, il monitoraggio, il coordinamento, la rendicontazione e il supporto al rup nelle attività amministrative dei fondi regionali, nazionali ed europei”.

Tutte le specifiche condizioni per poter accedere alla short list sono contenute nell’avviso pubblico.