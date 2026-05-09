Torre del Greco – Avviso pubblico per selezionare 70 soggetti da destinare a percorsi di formazione

Interventi di presa in carico multiprofessionale, finalizzati all’inclusione lavorativa di persone maggiormente svantaggiate, vulnerabili a rischio di discriminazione attraverso interventi formativi retribuiti per l’acquisizione di competenze chiave: con questo avviso pubblico entra nel vivo il progetto “InclusiOn: accendiamo il futuro” promosso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella e portato avanti grazie al lavoro dell’assessore alle politiche sociali Mariateresa Sorrentino e dagli uffici preposti, in sinergia con le cooperative sociali La via lattea e Le ali, il Gruppo Lombardo e Amaltealab, soggetti attuatori dei singoli interventi previsti in un ampio programma che vedrà una serie di iniziative svolgersi sul territorio per i prossimi tre anni, con l’obiettivo di promuovere misure di contrasto alla povertà e al sostegno al reddito e alle responsabilità familiari.

Quella avviata con l’ultimo avviso pubblico (consultabile sul sito www.comune.torredelgreco.na.it ), è una delle azioni più importanti e significative, perché da un lato punta a coinvolgere i partecipanti in specifici percorsi formativi, mentre dall’altro lo fa non solo in forma gratuita ma anche assicurando un rimborso orario ad ogni corsista ammesso.

Come viene spiegato nel bando redatto dall’ufficio politiche sociali dell’ente, la selezione prevede un primo percorso di orientamento con colloqui individuali di due ore ai quali prenderanno parte cento persone; di queste 86 saranno ammesse al livello successivo, volto all’individuazione dei percorsi idonee ai singoli soggetti selezioni. Settenta, infine, saranno gli ammessi ai percorsi formativi, in tutto sette: assistenza all’autonomia e alla comunicazione delle persone con disabilità (500 ore); operatore amministrativo contabile (300); operatore di attività fisica adattata (300), operatore delle attività di vigilanza e sicurezza (300), competenze digitali di base (tre corsi da 40 ore ognuno). Ogni corso sarà aperto a dieci aventi diritto.

Per poter presentare domanda, il soggetto interessato dovrà avere uno dei seguenti requisiti: essere fruitore di assegno di inclusione; non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; avere un’età compresa tra 15 e 24 anni; non possedere diploma di scuola media superiore o professionale, avere più di 50 anni; essere un adulto che vive da solo o con una o più persone che hanno più di 25 anni; essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera il 25%; appartenere a una minoranza etnica di uno Stato dell’Ue e avere la necessità di migliorare la conoscenza linguistica. Per i singoli corsi, l’avviso pubblico prevedere poi specifiche restrizioni.